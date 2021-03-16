شكرا لقرائتكم خبر عن 60 جامعة تشارك في مؤتمر طلبة طب الأسنان بجامعة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أطلقت جامعة الشارقة «المؤتمر الدولي التاسع لطلبة طب الأسنان: النسخة الافتراضية»، والذي يعد أحد المؤتمرات الدولية الكبيرة لطلبة طب الأسنان في العالم على منصة افتراضية تفاعلية، ويأتي المؤتمر هذا العام تحت شعار “تكنولوجيا طب الأسنان بمحور مختلف«، والذي تنظمه» رابطة طلبة طب الأسنان بكلية طب الأسنان في جامعة الشارقة على مدار يومين، وبمشاركة متحدثين ومشاركين 60 جامعة ومؤسسة أكاديمية عالمية من47 دولة حول العالم. بدأت أولى فعاليات افتتاح المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلا ذلك الكلمة الافتتاحية للدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والذي رفع في مستهلها أسمى معاني الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على تفضل سموه برعاية فعاليات هذا المؤتمر، كما قدم الشكر للمتحدثين والمشاركين في فعاليات المؤتمر من مختلف دول العالم، كذلك قدم تقديراً خاصاً للدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، وعميد كلية طب الأسنان بالإنابة. وأكد أن تنظيم النسخة التاسعة من المؤتمر دليل واضح على المكانة الدولية التي حققتها جامعة الشارقة على مستوى العالم.

فيما قال الدكتور قتيبة حميد إن جامعة الشارقة تضع الطالب محور العملية التعليمية طبقا لخطتها الاستراتيجية، التي تسعى لجعل جامعة الشارقة أحد المؤسسات الأكاديمية العلمية الرائدة على مستوى العالم، ثم هنأ الطلبة بنجاح تنظيم المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 800 طالب وطالبة من طلبة طب الأسنان يمثلون 60 جامعة ومؤسسة أكاديمية عالمية من47 دولة حول العالم، وتنمي أن يستفيد الطلبة من المحاضرات العلمية التي يقدمها المتخصصين وباحثين في مجال طب الأسنان من مختلف دول العالم.