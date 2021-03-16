شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 52.46% من الفئة المستهدفة من إجمالي سكان الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

عقدت حكومة الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، الإحاطة الإعلامية في العاصمة أبوظبي؛ للوقوف على آخر المستجدات، والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا» في الدولة، تحدث فيها عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن آخر مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة؛ للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد ـ 19). وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع: «منذ بدء جائحة «كوفيد ـ 19»، قدمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في التعامل الاستراتيجي مع الجائحة، فقد كانت دولة الإمارات من أوائل الدول في تقديم اللقاحات بأنواعها المختلفة لكافة سكانها من مواطنين ومقيمين. قيادة إنسانية تخطت برؤيتها وعطائها حدود الجغرافيا، وامتدت إلى مختلف أقطار العالم».

حملة التطعيم وأعلن العويس أنه مع انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم، والتي بدأت مطلع العام الجاري 2021، وشملت كافة مناطق الدولة، وبتوجيهات القيادة الرشيدة بتغطية وتطعيم أكبر عدد من السكان، وتوفير مختلف أنواع اللقاحات، تم تحقيق إنجاز جديد لدولة الإمارات في مجال الحد من جائحة «كوفيدـ 19» ومكافحته؛ وذلك بوصول الحملة الوطنية للتطعيم إلى هدفها التي أعلنت عنه مؤخراً بتطعيم 52.46% من الفئة المستهدفة من إجمالي سكان دولة الإمارات، كما تم تقديم اللقاح لـ 70.21% من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال: مع استمرار ورود التقارير اليومية المتعلقة بجرعات اللقاح، فإننا نقترب من تقديم ما يقارب الـ7 ملايين جرعة لقاح ضمن أكثر من 205 مراكز طبية في مناطق الدولة المختلفة، في خطوة إيجابية، تضع الإمارات في مقدمة الدول في نسبة التطعيم. وأضاف: هذا الإنجاز يعكس حرص القيادة على سلامة أفراد المجتمع، وتوفير أفضل الممارسات؛ لضمان صحتهم، كما تعكس هذه الأرقام الجهود الجبارة التي يبذلها قطاعنا الصحي، وكوادرنا الأبطال؛ لتوفير أقصى درجات الحماية، والمحافظة على الصحة العامة، وتعد مؤشراً على قوة المنظومة الطبية والصحية في دولة الإمارات، ونعمل بجهود حثيثة للنجاح في تقديم اللقاح لـ 100% من مجتمعنا من مواطنين ومقيمين.

لقاحات مجانية

وتابع: توافر اللقاحات أحد أهم إنجازات الدولة في معركتنا ضد الجائحة، وهي متوفرة للجميع مجاناً بمختلف المراكز التي تعمل بأقصى طاقتها، الأمر الذي يفرض على الجميع التكاتف والتعاون والمبادرة إلى أخذ اللقاح؛ لضمان تحقيق المناعة المجتمعية، وحماية المجتمع، والعودة من جديد للحياة الطبيعية.

واختتم قائلاً: على الرغم من الجهود المبذولة لتقديم اللقاح، فإننا نؤكد على الجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للمحافظة على سلامة الجميع حتى بعد الحصول على التطعيم، الجهود ستتواصل؛ للوصول إلى نتائج أكبر؛ وتحقيق هدفنا في التعافي التام.

من جانبه، هنأ الدكتور سيف الظاهري الدولة قيادة وشعباً بهذا الإنجاز العظيم، قائلاً: قدمت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في التعامل مع أزمة كورونا، وتحقيق النسبة المستهدفة لتوفير اللقاح في مدة زمنية قياسية؛ يؤكد جاهزية الدولة العالية، وقدرتها على إدارة الأزمات، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الجهود المبذولة من كافة القطاعات والفرق الطبية التي تعمل بتوجيهات القيادة، ونؤكد أن صحة المجتمع أولوية إضافة إلى وعي وتكاتف المجتمع مع جهود الدولة.

إجراءات وإرشادات

وأعلن الظاهري عن مجموعة من الإجراءات والإرشادات المتعلقة بمواجهة فيروس «كورونا» خلال شهر رمضان المقبل 2021 في إطار المسؤولية المجتمعية، ومراعاة للعادات والتقاليد المرتبطة بشهر رمضان المبارك، والتي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المجتمع.

وقال: حرصاً على صحة وسلامة المجتمع، ننصح الجميع بتجنب تجمعات المجالس في ليالي رمضان، والابتعاد عن الزيارات العائلية، وتجنب توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، ويمكن لأفراد العائلة الواحدة فقط، والتي تسكن في نفس المنزل تناول الوجبات الجماعية، كما نشير إلى عدم السماح بإنشاء خيم الإفطار العائلي أو المؤسسي أو في مكان عام لتناول وجبات جماعية، أو تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل والمساجد، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية، والتبرع وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً.

وأضاف: يمنع على المطاعم توزيع وجبات إفطار الصائمين داخل أو أمام واجهة المطاعم، ويقتصر توزيعها على مجمعات العمال السكنية عبر التنسيق المباشر بين المطاعم وإدارة السكن العمالي في كل منطقة، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي. وحول إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان قال الظاهري: تقرر أن تقام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد كوفيد ـ 19، إضافة إلى استمرار العمل بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية لأداء الصلوات، وعدم السماح بأي موائد إفطار في المساجد، مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد على 30 دقيقة، وسيتم غلق المساجد بعد الصلاة مباشرة، مع استمرار غلق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية، ومصليات الطرق الخارجية.

تقييم مستمر

وأضاف: فيما يخص صلاة القيام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، سيتم إجراء تقييم مستمر للوضع الوبائي في الدولة، وتحديث الإجراءات تزامناً مع المستجدات، كما سيستمر العمل بتعليق الدروس والحلقات الدينية في المساجد، مع إمكانية المشاركة في المحاضرات والدروس إلكترونياً، والتبرع الخيري وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً. وأهاب المتحدث الرسمي بالجميع بضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات والتعليمات؛ إذ سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثّفة خلال الشهر الفضيل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين من أفراد ومؤسسات.

وتابع: لا شك أن جائحة كوفيد ـ 19 أدت إلى فرض واقع جديد؛ لكن مع الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ يمكن الاستمتاع بروح شهر رمضان المبارك؛ إذ يمكن على الرغم من التباعد الاجتماعي أن نظل على اتصال مع الأهل والأصدقاء، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. وأهاب بالجمهور باستسقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات التي قد تكون لها تداعيات سلبية على المجتمع وجهود الدولة ووقد تؤدي إلى زعزعة الأمن المجتمعي، مؤكداً بأن كافة الإجراءات المعلن عنها في البروتوكول الوطني الحالي قابلة للتعديل بناءً على الوضع الصحي العالمي والمحلي.