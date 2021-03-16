«إهانات وتهديد وتحقير».. انتحار شرطي بالحرس الرئاسي لـ أردوغان

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن شرطي يعمل ضمن قيادة وحدة الحرس الرئاسي في تركيا، أقدم على الانتحار داخل منزله، في حادث "ألقى بظلاله على سوء المعاملة في مكان عمله".

وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب غياب الشرطي "م.أ.ب" عن عمله وإغلاق هاتفه المحمول، توجه رفاقه في العمل إلى منزله حيث وجدوا جثته وبقربها سلاح ناري.

وقالت الصحيفة إن "الشرطي الذي يقيم بمفرده منذ 4 أشهر، ترك قبل انتحاره رسالة تناول خلالها الضغوط التي تعرض لها داخل مركز الشرطة"، لافتاً إلى "ما يتعرض له أفراد الأمن من إهانات وتهديد وتحقير وتكذيب وطرد من الوظيفة".

وقال الشرطي في رسالته الأخيرة: "كل إنسان له كرامة، وأنا لم أتمكن من تحمل تلك الإهانات. ليتكم حاولتهم معاملتنا بلطف وتفهمنا عوضا عن تلك الأشياء.. لا أريد لأي من القيادات حضور جنازتي باستثناء قائدي م.ي.".