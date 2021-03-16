شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصى بوضع خطة للانتهاء من كافة الإنشاءات المتأخرة بمراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمود حسين، مسئولى وزارة الشباب، بوضع خطة زمنية للانتهاء من كافة الإنشاءات المتأخرة، بمختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وقال النائب محمود حسين، إن اللجنة تنتظر خريطة متكاملة بالأماكن التى لا يوجد بها مراكز شباب، وذلك للعمل على توفير مراكز لها، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتًا إلى أن مراكز الشباب ضمن الخدمات الأساسية الواجب توافرها فى الريف، مثل الوحدات الصحية والمدارس وغيرها من الخدمات.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ستساهم فى تطوير القرى والعمل على تفجير طاقات الشباب من خلال وجود مراكز شباب مطورة تساعدهم فى ممارسة الأنشطة الرياضية، وأن قرى الريف المصرى لا تجد فيها حركة بعد الساعة السادسة مساءً، ولكن مع وجود مراكز شباب مطورة ستدب الحياة فيها، متابعا: "الشباب لا يجدون إلا المقاهى لقضاء وقت الفراغ فيها".

وأوضح حسين، أن اللجنة طالبت بخريطة متكاملة للقرى المحرومة للمطالبة بتوفير موازنة لإنشاء مراكز شباب بها.

ويذكر أن لجنة الشباب والرياضة ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن عدم توفير الاعتماد المالى اللازم لإقامة وإنشاء سور مركز شباب مغاغة محافظة المنيا، كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن تكرار توقف أعمال بمراكز شباب (العامرية - فلسطين – برج العرب القديم – بهيج) وعدم البدء بأعمال التطوير بمركز شباب الجزائر بمحافظة الإسكندرية، والنائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة طرح وإسناد ملاعب مراكز الشباب (ايشادات - دروة– قلندول – البياضة - الاشمونين - الإدارة)، وسرعة إسناد وطرح المبنى الإدارى والملعب (بنى روح- البراجيل- المغالقة- اتقا- ديروط أم نخلة".