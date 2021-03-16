شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسر مطر يلتقى وزير الشباب لبحث تطوير مراكز الشباب بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة المصرى، للنقاش حول السبل المقترحة والخطط الموضوعة لتطوير مراكز الشباب على مستوى القاهرة، حتى تتمكن من القيام بدورها المنشود فى تأهيل الشباب رياضيًا واجتماعيًا بالشكل الأمثل.

وجرى اللقاء بحضور النائب البرلمانى أحمد زيدان، واستعرض الحضور أهم المشكلات التى تعانى منها مراكز شباب قطاع القاهرة بشكل عام، ودار السلام بشكل خاص، وقدم النائبان للوزير عدة مقترحات ومطالب من المواطنين فيما يخص هذا الملف.

وأكد مطر خلال الاجتماع على سعادته بخطة الدولة المصرية لتمكين الشباب، وثقته فى قدرة وزارة الشباب على المساعدة فى تحقيق عناصر هذه الخطة بالشكل الأمثل.