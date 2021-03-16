شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين للنواب: إغلاق المخابز المخالفة حماية للمواطن وتمنع تكرار الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك توجيهات بتشديد الرقابة على المخابز للتأكد من جودة الإنتاج، ومنع المخالفات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد زين الدين، بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب سوء حالة رغيف الخبز بمركز ومدينة ادكو محافظة البحيرة.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين لوزير التموين: "يحسب لك أنه رغم أننا في أوقات وظروف عصيبة إلا أن أسعار السلع مستقرة، ولكن أنا أتحدث عن أسعار الخبز في مدينة ادكو بمحافظة البحيرة، وسوء حالة رغيف الخبز، بيكون لونه أسود وكذلك الدقيق نفسه، وأنا أؤيد عقوبة الغلق للمخبز المخالف وأطلب تحميله ما يصرفه المواطن من مواصلات للوصول إلى مخبز آخر، ونريد عقوبة بدون ضرر للمواطن، خاصة أن الغلق يتسبب في ازدحام وتكدس أمام الأفران الأخرى".

وعقب وزير التموين الدكتور علي المصيلحى قائلا: "بالنسبة لإدكو 5% من الخبز يأتى من مطحن رشيد، وتم سحب 34 عينة من مطحن رشيد وثبت أن منها 14 عينة مخالفة، وتم توقيع عقوبات بشأنها".

وأكد الوزير أنه سيتم تشديد الرقابة والتأكد من جودة الإنتاج، مشيرًا إلى أن عقوبة الغلق المقررة على مخالفات المخابز تهدف لحماية المواطن ومنع تكرار هذه المخالفات.