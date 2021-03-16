شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إفريقى فى اجتماعه بمجلس النواب: مصر منارة الإسلام الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي مشاركة وفد أفريقي من عدة دول اجتماع اجتماعها اليوم، الثلاثاء، وفى حضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وشمل الوفد الأفريقي حضور مسئولين من وزارات الأوقاف من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتنزانيا وعدد من الدول الأخرى.

وقال مسئول من دولة بوركينا فاسو إن مصر تمثل منارة الإسلام الوسطي لكافة الدول الأفريقية، مؤكدا أن بلاده تلقت داعما كبيرا من مصر في عدة مجالات، وأن بلاده تريد المزيد من الدعم وخصوصا في القطاع الديني من أجل مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف في أفريقيا عموما وفي بلاده بشكل خاص.

فيما ثمن وزير الأوقاف مشاركة الوفد الأفريقى في هذا الاجتماع البرلماني للاطلاع على تجربة مصر البرلمانية أيضا مشيرا إلى أن هناك دعم مصري كبير لأفريقيا في كافة المجالات.

وقال إنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف السودانية على عقد عدد من الدورات بعد رمضان لتدريب الأئمة، موضحا أنه سيتم تدريب الواعظات السودانيين كذلك فى أكاديمية الأوقاف في نهاية شهر رمضان وكذلك تنظيم مسابقات للقرآن.

من جانبه، وأكد رئيس اللجنة استعداد لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب للمساعدة في دعم توجهات الوزارة في تحقيق أهدافها في الدعوة.

وأشاد بدور وزارة الأوقاف وتحركتها نحو أفريقيا، مشددا على ضرورة المزيد من الدعم للأشقاء في القارة السمراء.

وخلال الاجتماع، قدمت وزارة الأوقاف فيلما تسجيليا عن تجربتها في أفريقيا وخصوصا الزيارة الأخيرة للسودان ومدى التعاون والتنسيق بين الأشقاء الأفارقة.