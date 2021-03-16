شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الشيوخ: القضية الفلسطينية على رأس أولويات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تضع القضية الفلسطينية في قمة الأولويات، وتحرص على تفعيل المصالحة الفلسطينية وتستضيف جولة مفاوضات في القاهرة لمدة يومين.

أضاف عبد المحسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن الملفات المطروحة مهمة للغاية قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية بعد انقسام فلسطيني دام لمدة 14 سنة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن فلسطين عانت من الانقسام بين الضفة وغزة ووجود جهازي شرطة، والهدف المصري هو تقريب وجهات النظر بهدف وضع الضوابط الأمنية لإجراء الانتخابات شهري مايو ويوليو المقبلين.

وبدأت اليوم الثلاثاء، بدعوة مصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قادة 15 فصيلا وقوي وطنية، وبحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعرب لقادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطينى.