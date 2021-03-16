شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بتنسيقية شباب الأحزاب: القضية الفلسطينية من أهم القضايا لمصر لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القضية الفلسطينية من القضايا المهمة جدا للدولة المصرية، سواء كان لها بعد التاريخي أو سياسى أو من منطلق الأمن القومي المصرى والعربي.

أضاف مقلد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، بمشاركة قادة 15 فصيلا وقوي وطنية، وبحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية للانتخابات الفلسطينية ومديرها التنفيذي، تأتى لوضع ترتيبات الانتخابات الفلسطينية المقبلة، وهذا أمر هام جدا للقضية الفلسطينية من باب توحيد الشرعية الفلسطينية السياسية في كافة الاتجاهات، متابعا: "وهذا الأمر مهم جدا لترسيخ دعائم الديمقراطية وإعادة الدور الرئيسي والمحورى لمنظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها شرعيا ودوليا كمتحدث رسمي باسم الدولة الفلسطينية والفلسطينيين".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك اهتمام مصرى كبير جدا بإجراء الانتخابات الفلسطينية فى أسرع وقت، وهناك محاولات لدفع جهود السلام والمصالحة بين كافة الفصائل الفلسطينية من خلال تلك الاجتماعات برعاية مصرية، للوصول إلى حكومة شرعية فلسطينية موحدة بكل الفلسطينيين.

وبدأت اليوم الثلاثاء، بدعوة مصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قادة 15 فصيلا وقوي وطنية، وبحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعرب لقادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطينى.