شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أفريقية النواب: تقرير برلمانى لبحث مطالب نشر رسالة الإسلام الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، باستعراض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للنشاط الديني والتوعوى فى إفريقيا، مشيرا إلى أن ما نراه من تأثير وخطوات للأوقاف في تنزانيا والسودان وموزمبيق يستحق الشكر والتقدير.

من جانبه قال الشيخ أبو بكر موفد بوركينا فاسو عضو الوفد الافريقي المرافق لوزير الاوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم القارة الإفريقية ويحارب الإرهاب، لافتا إلى أن الرئيس الراحل عبد الناصر حرر القارة والآن الرئيس السيسي ليسير على خطاه فى دعم القارة ومحاربة الإرهاب.

ودعا أبو بكر إلى أهمية عدم إعطاء المجال للتطرف والإرهاب الذي يدمر الإنسانية، لافتاً إلي أن المئات يموتون يوميا في غرب افريقيا نتيجة الإرهاب؛ قائلاً : وإذا وقعنا نحن العلماء في أيدي الإرهاب سيذبحوننا مثل الخراف.

وطالب أبوبكر بإقامة مراكز إسلامية مصريه في جميع دول القاره لنشر الإسلام الوسطى، مشيداً بما قدمه الرئيس السيسي من تقديم الدعم لدولة بوركينا فاسو.

ورد النائب شريف الجبلي أن الدور المصري في افريقيا مهم جدا ويوجد آليات ودور كبير في الغرب والشرق الأفريقي وسنعمل على إعداد تقرير برلماني بالمطالب ونشر رسالة الإسلام الوسطى.