هيئة سعودية: لم نرصد أي حالات لجلطات الدم أو التخثر بسبب لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - السعودية - (أ ش أ)

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر، لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات في المملكة أكثر من مليوني جرعة حتى الآن.

وأوضحت الهيئة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" المتوفرة في المملكة، بشكل مستمر من خلال متابعة ودارسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محليًا ودوليًا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية، كما تتابع سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية.

وأكدت أنه في حال توفر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لها، داعية الجميع إلى أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.