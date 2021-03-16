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جذوع الأشجار لوحات فنية.. طلاب المدارس الفنية يجملون كورنيش أسيوط (فيديو وصور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

شارك طلاب المدارس الفنية في محافظة أسيوط في أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل في حي شرق، وذلك عبر الرسم على جذوع الأشجار.

المبادرة تُنفذ تحت إشراف معلمي مدارس التعليم الفني في مختلف التخصصات من أعمال تطوير وتجميل تستهدف الكورنيش، ذلك بغرض ضمان جودة الأعمال المقدمة، وفق ما أوضح محمد النمر مدير التعليم الفني بالمحافظة.

أيضًا، تتواصل أعمال هذه المبادرة في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

ويأتي ذلك تأكيدًا على دور المشاركة المجتمعية في أعمال تطوير المحافظة، كما أشار المحافظ اللواء عصام سعد، والذي لفت إلى أن أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بشارع الثورة يتضمن تخطيط الشوارع وطلاء البلدورات والأعمدة على جانبي الطريق، فضلاً عن دهان سور الكورنيش وتركيب مقاعد جديدة.

وفي السياق، طالب المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم لطلاب التعليم الفني وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للميادين والشوارع الحيوية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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