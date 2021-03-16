جذوع الأشجار لوحات فنية.. طلاب المدارس الفنية يجملون كورنيش أسيوط (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

شارك طلاب المدارس الفنية في محافظة أسيوط في أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل في حي شرق، وذلك عبر الرسم على جذوع الأشجار.

المبادرة تُنفذ تحت إشراف معلمي مدارس التعليم الفني في مختلف التخصصات من أعمال تطوير وتجميل تستهدف الكورنيش، ذلك بغرض ضمان جودة الأعمال المقدمة، وفق ما أوضح محمد النمر مدير التعليم الفني بالمحافظة.

أيضًا، تتواصل أعمال هذه المبادرة في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

ويأتي ذلك تأكيدًا على دور المشاركة المجتمعية في أعمال تطوير المحافظة، كما أشار المحافظ اللواء عصام سعد، والذي لفت إلى أن أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بشارع الثورة يتضمن تخطيط الشوارع وطلاء البلدورات والأعمدة على جانبي الطريق، فضلاً عن دهان سور الكورنيش وتركيب مقاعد جديدة.

وفي السياق، طالب المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم لطلاب التعليم الفني وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للميادين والشوارع الحيوية.