مجلس وزراء الصحة العرب يوافق على إنشاء منصّةٍ مشتركة لتبادل الخبرات بشأن "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - وافق مجلس وزراء الصحة العرب على توصية مصرية لإنشاء منصة عربية لتبادل الخبرات حول الجهود المبذولة في التصدي لجائحة كورونا بين الدول الأعضاء تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد أن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد نوّهت خلال إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لمناقشة جدول أعمال الدورة الـ54 الذي ترأسته إفتراضيا، إلى "ضرورة إنشاء منصة عربية لمجلس وزراء الصحة العرب لتبادل الخبرات وقصص النجاح حول الجهود المبذولة في التصدي لجائحة كورونا بين الدول الأعضاء".

وأشار خالد مجاهد إلى أن تلك المنصة "ستتضمن آلية الإستجابة السريعة لإحتياجات الدول وإمدادها بالمساعدات الطبية في ظل الأزمة الحالية وأكدت الوزيرة إستعداد وزارة الصحة والسكان المصرية لتقديم الدعم الفني الكامل لإنشاء المنصة خلال شهرين".

وبيّنت هالة زايد أن "المنصة ستسهم في فتح قنوات للمناقشة بين صانعي القرارات بالدول العربية"، مشددة على "أهمية أن تشمل المنصة نتائج مشاركة الدول في التجارب الإكلينيكية للقاحات المضادة لفيروس كورونا وإستراتيجيات الدول لمواجهة الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى إتاحة التشريعات التي تجريها الدول في المجال الصحي لتبادل وتعميم تلك التشريعات للإسترشاد بتجاربها في الموضوعات المختلفة والاستفادة منها بما يسهم في تسريع وضع التشريعات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية لللاجئين من خلال المنصة بما يضمن حشد موارد الدول العربية لتقديم الدعم للنازحين واللاجئين"، وفق المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة المصرية.

المصدر: "الوطن"