حصيلة التقاضي عن بعد… إدراج 8186 قضية بمحاكم المملكة واستفادة 9458 معتقلا 

جدة - عبدالحي حسين - في وقت مازالت محاكم المغرب تعتمد نظام المحاكمات عن بعد، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن أرقام جديدة، تفيد بأن محاكم المملكة عقدت خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 12 مارس الجاري، 391 جلسة أدرجت خلالها 8186 قضية.

وأكد بلاغ للمجلس، بشأن حصيلة تفعيل المحاكمات عن بعد خلال الفترة الممتدة من الاثنين 8 إلى الجمعة 12 مارس الجاري، بأنه استفاد خلال هذه الفترة ما مجموعه 9458 معتقلا من نظام المحاكمة عن بعد، حيث تمت محاكمتهم عن بعد، دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.

وطبقا للبلاغ، فإن مشروع المحاكمة عن بعد، الذي أطلقه المجلس بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال هذه الفترة حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، موضحا أن المشروع يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للحد من انتشار فيروس كورونا بالمغرب.

وأكد المجلس، حسب المصدر ذاته، استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.

ودعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.

ويشار إلى أن مواصلة اعتماد المحاكم في المغرب نظام التقاضي عن بعد، كإجراء احترازي للحدّ من انتشار فيروس كورونا، لقي جدلا وانقساما كبيرا بشأن مدى نجاحه في ضمان شروط المحاكمة العادلة لآلاف المتهمين الذين تمت محاكمتهم خلال الفترة الماضية.