“حفرة” لكل مواطن… بيضاويون غاضبون من حالة الشبكة الطرقية في مدينتهم ويدعون إلى محاسبة المسؤولين

جدة - عبدالحي حسين - عبر، مواطنون في مدينة الدار البيضاء، عن امتعاضهم، من حالة الشبكة الطرقية في مدينتهم، بعد تحول شوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة إلى حفر تتسبب في حوادث سير كثيرة.

وتداول البيضاويون صورا، على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق حجم تضرر البنية التحتية، لمدينة الدار البيضاء، وذلك في مختلف شوارعها الراقية منها والشعبية؛ فلا يمكن المرور بشارع من شوارع الدار البيضاء دون معاينة حفر كبيرة، تسبب أضرار جسيمة للعربات.

وأطلق بعض البيضاويين، نداءات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، تدعو الجهات المعنية إلى محاسبة المسؤولين في المدينة، والتي توصف بـ”القطب المالي” للمملكة.

هذا، وعبر مواطنون عبر تصريحات متطابقة لـ”اليوم24″، عن تذمرهم، من ما تعرفه الشوارع من حفر من مختلف الأحجام، تسيء إلى صورة المدينة، وتكشف سوء التدبير وغياب المراقبة من لدن المجلس الجماعي.

ويشار إلى أن الأمطار الأخيرة التي شهدتها الدار البيضاء، عرت بشكل فاضح البنية التحتية بعد أن تحولت الطرقات بالمدينة إلى حفر تشكل خطرا كبيرا على البيضاويين، كما يرى البعض، أن الشاحنات من الحجم الكبير، التي تمر بشوارع المدينة هي الأخرى تؤثر سلبا على البنية التحتية، وتفضح ترقيع بعض رؤساء المقاطعات لها.