تفريق وقفة للفلاحين أمام معمل السكر “كوسومار” أولاد عياد – صور

جدة - عبدالحي حسين - فرقت السلطات المحلية بأولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية لعدد من الفلاحين أمام معمل السكر “كوسومار “.

الوقفة الاحتجاجية، دعت لها النقابة الوطنية للفلاحين فرع أولاد عياد، للمطالبة بتعويض الفلاحين على زراعة “الشمندر“، وأداء مستحقاتهم المادية على زراعة الشمندر السكري خلال الموسم الماضي.

وقال إبراهيم هدي لـ“اليوم24″، إن الوقفة جاءت للمطالبة بتسوية وضعية الفلاحين المنتجين للشمندر والمتضررين من الطريقة التي تم بها تدبير الملف وهزالة التعويض الذي وعدت به شركة “كوسومار” لإنتاج السكر.

وأضاف المتحدث ذاته، أن السلطات ومصالح الدرك الملكي عملت على تفريق وقفة الفلاحين، ما نتج عنه إصابات في صفوف المحتجين والمتضامنين معهم من جمعيات حقوقية ونقابات قطاعية.