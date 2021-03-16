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مربيات التعليم الأولي يحتجن أمام وزارة التعليم: نطالب بالإنصاف.. والسلطات تفرق وقفتهن – فيديو

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حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - طالبت مربيات التعليم الأولي اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بإنصافهن وإدماجهن في سلك الوظيفة العمومية، مع إلغاء عقود الإذعان.

وطالبت زينب بن دادا الكاتبة الإقليمية للمربيات بإقليم قلعة السراغنة بإنصاف المربين الذين يبلغ عددهم أكثر من  500  مربي ومربية وتحقيق مطالبهم .

 مينة بلشهب الكاتبة الوطنية لنساء التعليم بالجامعة الوطنية للتعليم الفرع الديمقراطي، أوضحت لـاليوم24″، أن الوقفة الاحتجاجية عرفت تدخلا أمنيًا، ومنع المربيات منالاحتجاج أمام باب وزارة التعليم، حيث كن يطالبن بأداء مستحقات المربين العالقة لأزيد من سنة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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