خوفا من السلالات الجديدة لكورونا.. المغرب يقرر تعليق رحلاته مع ست دول جديدة

جدة - عبدالحي حسين - قرر المغرب، من جديد، تعليق رحلاته الجوية مع ست دول جديدة، فيما تحدثت مصادر لـ”الموقع 24″، عن إمكانية لجوء السلطات المغربية إلى إغلاق الحدود الجوية في القادم من الأيام، لمنع تفشي السلالات المتحورة لفيروس كورونا.

وأعلن المكتب الوطني للمطارات عن قرار السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية من وإلى ست دول، ويتعلق الأمر بكل من الأرجنتين والبوسنة والهرسك وبوتسوانا والكاميرون وكرواتيا والموزمبيق.

وأكد منشور صادر عن المكتب، قبل قليل، أن قرار منع السفر سيطال أيضا المسافرين القادمين من البلدان المشمولة بقرار التعليق عبر بلدان أخرى، لافتا إلى أنه ينتظر تقييم الوضع بعد 15 يوما، وبناء عليه تجديد الحظر أو رفعه، يضيف المصدر.

ويأتي هذا القرار بعد يومين على قرار المغرب تأجيل رفع تعليق رحلاته الجوية الدولية ذهابا وإيابا، مع مجموعة من البلدان إلى غاية 10 أبريل.

وتم الإبقاء على قرار حظر السفر على كل من بلجيكا والمملكة المتحدة وهولندا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وتركيا، إلى جانب بولندا والنرويج وفنلندا واليونان ولبنان والكويت.