شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 عمال جراء انفجار منجم فحم في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي سبعة عمال مصرعهم جراء انفجار وقع اليوم في منجم للفحم الحجري بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح كبير مفتشي المناجم في إقليم بلوشستان شوكت فياض أن الانفجار نجم عن تجمع غاز المثيان في المنجم الواقع بمنطقة "هارناي".

وأضاف أن فرق الإغاثة نجحت في انتشال جثث العمال السبعة الذين ماتوا حرقاً عندما اندلع حريق ضخم في المنجم بعد الانفجار، مشيراً إلى أن العمال السبعة كانوا يعملون على عمق نحو 1500 قدم عندما وقع الانفجار.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه في إقليم بلوشستان، حيث قتل ستة عمال الأسبوع الماضي في منجم يقع على بُعد 60 كيلومتراً عن مدينة كويتا عاصمة الإقليم.