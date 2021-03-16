واشنطن ـ د ب أ: بدأت شركة صناعة الأدوية الأميركية مودرنا إعطاء جرعات للمشاركين في تجربة اللقاح “إم.آر.إن.أيه ـ 1283” وهو أحدث لقاحاتها المضادة لفيروس كورونا المستجد والذي يمكن حفظه في درجة حرارة الثلاجات العادية. يستهدف اللقاح الجديد تسهيل مهمة أفراد الأطقم الطبية في تداول وتوزيع اللقاحات. وتهدف تجارب المرحلة الأولى إلى تقييم تأثير إعطاء الشخص 3 جرعات من اللقاح إم.آر.إن.أيه-1283.

كانت هذه تفاصيل خبر جيل جديد من لقاحات مودرنا يمكن حفظه فـي الثلاجات العادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.