التعليم تطالب بتخصيص أراض لمنتسبيها

بغداد - ياسين صفوان - طالبت وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، بتخصيص قطع أراض لمنتسبيها.

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن وزيرها "نبيل كاظم عبد الصاحب استقبل أمين بغداد علاء معن واكد استعداد التعليم العالي لتقديم الدعم العلمي في مجال الاستشارات الخدمية والتخصصات الهندسية، كما اقترح تخصيص مساحات وأراض للجامعات خارج مركز العاصمة بغداد والتوجه نحو المدن الجامعية التي من شأنها أن توفر بيئة تنسجم ومستلزمات التحديث في البنى الجامعية".



وطالب عبد الصاحب، بدعم "أساتذة ومنتسبي التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا عبر تخصيص أراض سكنية تقديرا لجهودهم في إدامة العملية التعليمية والعلمية التي تخدم التنمية المجتمعية الشاملة".

