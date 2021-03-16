انت الان تتابع خبر طبيبة عربية ترفض تولي وزارة الصحة في البرازيل... والسبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحجار (42 عاما) تنحدر من أصول عربية لأب جذوره سورية، وأم من أصل لبناني، وتعمل أستاذة بكلية الطب في جامعة سان باولو، وتمارس الطب في المستشفى السوري- اللبناني في نفس المدينة، ويعتبر من أرقى المستشفيات في أمريكا اللاتينية.وقالت حجار في حديث لـCNN Brasil، إنها لا يمكن أن تقبل تولي المنصب لـ"أسباب فنية"، منتقدة استخدام مادة "الكلوروكين" في مكافحة فيروس كورونا ، مؤكدة ضرورة التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي والتطيعم الشامل للسكان. وهذا الموقف يتناقض مع ما يؤمن به الرئيس البرازيلي.

وأفادت صحيفة "كوريو برازيلينسي" البرازيلية، بأن الرئيس بولسونارو، كان على استعداد لأن تحل لودميلا، محل إدواردو بازويلو كوزيرة للصحة، والتقاها بالفعل الأحد الماضي، في قصر بالاسيو دا ألفورادا، لمناقشة توليها الوزارة، لكن المحادثة لم تتوصل إلى نتيجة حاسمة.