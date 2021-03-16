انت الان تتابع خبر الطفرة الجديدة من كورونا لا يمكن تتبعها عبر اختبار الـPCR والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الوزارة أن نتائج اختبار الـPCR لحالات الإصابة الثماني بالطفرة الجديدة التي سجلت في مستشفى في لانيون جاءت سلبية، ولم تكتشف الإصابات إلا بعد إجراء اختبار التسلسل الجيني للعينات.

ويعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن لطفرة جديدة من كورونا أن تتخطى اختبار الـPCR الذي يعتبر ضروريا لتتبع انتشار الوباء.



وقال العلماء في معهد باستور، الذين اكتشفوا الطفرة الجديدة التي أطلق عليها اسم "بريتون"، إن هذه الطفرة لا تبدو أنها أكثر قابلية للانتقال أو مميتة من الفيروس الأصلي.

وكشفوا أن الطفرة الجديدة تحمل تسع طفرات على بروتينها الشائك، ولم يقدموا أي تفاصيل أخرى.

ويأتي ظهور الطفرة الجديدة في الوقت الذي تعاني فيه فرنسا من ارتفاع معدلات الإصابة وتواجه دعوات لإغلاق آخر.