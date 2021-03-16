رئيس إسرائيل يهاجم إيران ويشيد بالسلام مع الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الثلاثاء، أن اتفاقيات إبراهيم للسلام أحدثت تحولا في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ريفلين، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ألمانيا الدكتور فرانك فالتر شتاينماير في القصر الرئاسي ببرلين، إن توقيع اتفاقيات السلام مع الإمارات ودول عربية أخرى يعزز الأمل في الأصوات المعتدلة بالمنطقة.



واستدرك قائلا: "لكن إيران تهدد الاستقرار في المنطقة، ويجب على المجتمع الدولي بأسره معارضة البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف ريفلين: "نحن على ثقة من أن أصدقاءنا الأوروبيين سيقفون معنا ضد برنامج إيران النووي ودعمه للمنظمات الإرهابية".

في سياق آخر، طلب ريفلين من نظيره الألماني الوساطة لدى حركة حماس لإنهاء احتجاز 4 إسرائيليين في قطاع غزة منذ عام 2004.

وتابع القول :"شددت على أننا لن نتوقف حتى يعود أولادنا المحتجزون لدى حماس إلى ديارهم وطالبت ألمانيا بمواصلة مشاركتها في هذه القضية القريبة جدًا من قلوبنا".

ومن جهته، قال الرئيس الألماني شتاينماير: "نحن ملتزمون بعدم الاستسلام ومواصلة النضال ضد معاداة السامية والعنصرية".

وأضاف قائلا: "لدينا الكثير لنتعلمه من إسرائيل حول حملة التطعيم".

وتابع :"أوضح لنا الرئيس ريفلين والوفد المرافق له ما يقلق إسرائيل، خاصة من إيران وحزب الله"، مشددا على أن "الهدف هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

وصباح اليوم غادر ريفلين في زيارة قصيرة إلى أوروبا لعقد اجتماعات حول مخاطر قوة حزب الله الصاعدة، والمشروع النووي الإيراني، والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يرافق ريفلين في جولته التي تشمل برلين وفيينا وباريس.