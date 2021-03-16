وزير دفاع اليمن: هدفنا تحرير بلادنا من المد الإيراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، أنه لا خوف على مأرب وأن الهدف هو تحرير صنعاء وتحرير اليمن من المد الإيراني ووكلائه الحوثيين.

ونقل بيان لوزارة الدفاع اليمنية عن المقدشي، قوله إن "الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته الشرعية عازمون ومصرون على استكمال معركة استعادة الدولة ودحر المليشيات الحوثية وداعمتها إيران وتخليص الشعب من الجرائم والانتهاكات والمعاناة التي تفرضها المليشيات الإرهابية".

ووفقا للبيان فقد تفقد وزير الدفاع اليمني الخطوط الأمامية في جبهات "الكسارة" غربي محافظة مأرب غداة أوسع هجوم مكثف شنته مليشيات الحوثي بهدف التقدم الميداني.

وأشاد وزير الدفاع بانتصارات الجيش اليمني في مختلف الجبهات على امتداد مسرح العمليات القتالية في مأرب والجوف وتعز وحجة والضالع والحديدة.

كما ثمن الالتفاف الرسمي والشعبي الواسع حول الجيش اليمني والقيادة الشرعية والمواقف الوطنية والعربية الداعمة والمساندة في معركة الدفاع القومي العروبي التي تؤكد وحدة الهدف ووحدة المصير.

وقال إن "مليشيات الحوثي حشدت كل إمكانياتها وقواتها والدبابات والمدرعات والأسلحة التي استولت عليها والتي يتلقاها من طهران ودفع بالأنساق البشرية الكبيرة نحو معركته الاخيرة في حدود مأرب والجوف، وقد تساقطت كل حشوده أمام صمود الأبطال، وتكبد خسائر موجعة، وأن المليشيا لا تبالي بالدماء".

وكشف المقدشي عن توجيهه دعوة للصليب الأحمر الأحمر الدولي للتدخل لانتشال مئات الجثث التي يتركها الحوثيون خلف ظهرهم.

ودعا وزير الدفاع، القبائل والأهالي في صنعاء والمناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي، ألا يتورطوا بالمشاركة في جرائم الانقلابيين المدعومين إيرانيا وأن يحافظوا على أبنائهم ويمنعونهم من الموت في صفوفها، وأن يأخذوا العبرة من مصير القتلى ومواكب التشييع التي توضحها وسائل إعلام الحوثي وتفضحها مقابره.

وأشار إلى استخدام مليشيات الحوثي المشائخ والقيادات ككروت لتنفيذ المخططات التخريبية والجرائمه الإرهابية قبل أن يتم تصفيتهم واغتيالهم والتنكيل بهم.

وأضاف: "لن نقبل بعودة العبودية والكهنوت وأوهام الدجل والشعوذة، ولن نقبل بتنكيس الرؤوس أمام المعتدين الغاصبين، وعلى الأعداء ومن يعاونهم ويدعمهم أن يعلموا أن الشعب اليمني لن يسمح بمرور مخططات إخراج اليمن من الخارطة العربية وتدنيس هويته الحضارية بالشعارات الزائفة والأفكار المنحرفة".



وأشاد الوزير اليمني بجهود ودعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وتضحياتهم المعمدة بالدم في هذه المعركة.



وجدد التأكيد على الوقوف إلى جانب السعودية في الدفاع عن أمنها القومي وحماية أراضيها من الاعتداءات الحوثية الإرهابية والتهديدات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة والمتفجرة التي تستهدف المصالح الحيوية العالمية والأعيان المدنية والأحياء السكنية.



انتصارات ميدانية

ميدانيا، تمكنت قوات الجيش اليمني ورجال القبائل، الثلاثاء، من قطع خط إمداد حوثي في محافظة تعز (جنوب)، فيما سقط 100 عنصر بصفوف المليشيات قتلى وجرحى في محافظتي مأرب وحجة.





واستعادت قوات الجيش اليمني ورجال المقاومة الشعبية، مرتفعات "الصراهم" الاستراتيجية شمالي مديرية "جبل حبشي" في الريف الغربي لمحافظة تعز، وفقا لمصدر عسكري لـ"الخليج 365".



وحسب المصدر فقد سيطرت قوات الجيش اليمني ناريا على الخط الحيوي الرابط بين تعز والحديدة في بلدة "الرمادة" ما أسفر عن قطع خط إمداد المليشيات الحوثية للجبهات الغربية في المحافظة.

وطبقا للمصدر فقد تم استعادة عديد قرى ومرتفعات تطل على بلدات "الربيعي" و"الرمادة" و"هجدة" في عزلة "بلاد الوافي" التابعة إدارة لمديرية جبل حبشي على الحدود مع مدريتي "مقبنة" و"التعزية".

وقال المصدر إن "المعركة شهدت مشاركة كثيفة لأبناء المناطق القريبة من مسرح العمليات وهو ما ساهم في تسريع انهيارات مليشيات الحوثي وفرار عناصرها من المواقع العسكرية الحاكمة".

حجة ومأرب

في الصدد، قال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني إن معارك عنيفة خاضته قواته في بلدة "البداح" التابعة لمديرية عبس غربي محافظة حجة (غرب) فيما شارك طيران التحالف في عديد غارات.

وأسفرت المعارك، طبقا للبيان، عن مقتل أكثر من 28 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً، في مديرية عبس غربي المحافظة المطلة على البحر الأحمر.

ووفقا للبيان فقد دكت مقاتلات التحالف آليتين في بلدة "البداح" شمال مديرية عبس الساحلية.

إلى ذلك، أعلن الجيش اليمني في مقتل وإصابة 100 عنصرا بصفوف مليشيات الحوثي في معارك طاحنة في محافظتي حجة ومأرب، بحسب بيانين منفصلين وصلا ”الخليج 365”.





ففي مأرب (شرق)، خاض الجيش اليمني ورجال القبائل مواجهات شرسة متواصلة منذ أيام في محور "الكسارات"، في مديرية صرواح غربي المحافظة النفطية تحت غطاء مكثف من مقاتلات التحالف العربي.

وقال الجيش اليمني في بيان إن ما لا يقل عن 80 عنصرًا بصفوف مليشيات الحوثي قتلوا وأصيبوا إلى جانب خسائر أخرى في المعدات عقب معارك طاحنة خاضتها قواته ورجال قبائل مأرب.

وطبقا للبيان فقد شارك مقاتلات التحالف في عديد ضربات ضد أهداف ومعدات عسكرية للمليشيات، مشيرا أنها دمرت 6 آليات ودوريات قتالية في ذات الجبهة ومصرع جميع من كانوا على متنها.