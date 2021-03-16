5 قتلى بتفجير حافلة في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أسفر انفجار عبوة ناسفة مثبتة على حافلة كانت تقل موظفين بالحكومة الافغانية، مساء الإثنين، في كابول عن مقتل خمس نساء وفتاة، وفق ما ذكرت مصادر رسمية الثلاثاء.



وقال نصرت الله ناصري، المتحدث باسم وزارة الاتصالات التي يعمل الضحايا لحسابها، لوكالة فرانس برس "للأسف، قُتلت خمس نساء" وأصيب 17 شخصاً في الانفجار.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن إحدى الضحايا كانت حاملاً، كما قُتلت فتاة صغيرة في الانفجار.

ونجم الانفجار عن عبوة ناسفة مثبتة في الحافلة التي كانت تقل موظفين، من الرجال والنساء، يعملون في وزارات الاتصالات والتعليم والثقافة والإعلام، اللواتي يقعن في نفس الموقع، بحسب ناصري.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الاعتداء، وتنسب الحكومة هذه الهجمات بشكل عام إلى حركة طالبان.

كما هاجم مسلحون الثلاثاء حافلة تقل طلابا وأساتذة من جامعة بغلان شمالي البلاد.