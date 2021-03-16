شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منذ ديسمبر 2019.. 900 ألف وفاة بكورونا في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت أوروبا أكثر من 900 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار الوباء في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وفقاً لتعداد لوكالة فرانس برس الثلاثاء.



وبلغت الحصيلة في البلدان والمناطق البالغ عددها 52 في المنطقة التي تشمل روسيا، وتركيا، 900.185 وفاة من 40.083.433 مليون إصابة، متخطية أمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي بـ 721.581 وفاة من 22.872.052 مليون إصابة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا بـ 558.110 وفاة من 30.406.496 مليون إصابة، وآسيا بـ 263.250 وفاة من 16.692.971 مليون إصابة.