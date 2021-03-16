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منظمة الصحة العالمية تكشف موعد نشر التقرير حول منشأ كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية تكشف موعد نشر التقرير حول منشأ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن الخبراء الذين أوفدتهم الى الصين لتقصي منشأ وباء كوفيد-19 سينشرون تقريرهم الذي أعد مع الخبراء الصينيين "على الأرجح" الأسبوع المقبل وليس هذا الأسبوع.

 

وقال الناطق باسم المنظمة كريستيان ليندميير خلال تصريح صحافي في جنيف إن "التقرير ليس جاهزا بعد".

 

وأضاف "ما نسمعه من جانب أعضاء البعثة هو أن التقرير سينشر على الأرجح الأسبوع المقبل".

 

ويترقب العالم بفارغ الصبر قراءة استنتاجات التقرير. وكانت منظمة الصحة أعلنت في بادئ الأمر أن فريق الخبراء الذي أقام لأربعة أسابيع في ووهان سينشر سريعا تقريرا أوليا قبل التقرير النهائي. لكن تم التخلي عن ذلك في فبراير بدون إعطاء تفسيرات واضحة.

 

ثم أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في 5 مارس أن التقرير سينشر في 15 مارس واعداً بإطلاع الدول الاعضاء عليه "قبل نشره".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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