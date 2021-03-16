شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان: مسلحون يستهدفون حافلة أساتذة وطلاب جامعيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قتل أستاذان جامعيان وأصيب عدد من الطلبة بجروح إثر استهداف مسلحين حافلة كانت تقلهم. وقال مصدر أمني اليوم (الثلاثاء): إن الهجوم وقع في ولاية بغلان شمالي أفغانستان عندما كان الأساتذة والطلبة في طريقهم إلى الجامعة. ودانت حركة طالبان الهجوم، وذكرت في بيان لها أن الهجوم محاولة من الأعداء لتعكير الأجواء، ونفت الحركة تورط مقاتليها بشكل قاطع في الهجوم.

فيما أكد عضو المكتب الإعلامي للرئاسة الأفغانية دواجان مينابال: أن 3 جنود أفغان قتلوا، وفقد 4 آخرون بعد أن هاجم مسلحو طالبان حراس سد باشدان الواقع في ولاية هيرات غربي أفغانستان والمتاخمة للحدود الإيرانية.

ويشارك الموفد الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد في الاجتماع المقرر، الخميس، في موسكو بين حكومة كابول وحركة طالبان «دعما لعملية السلام»، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت الناطقة باسم الوزارة جالينا بورتر «في إطار جهودنا لتشجيع عملية السلام ودعمها ينوي السفير خليل زاد حضور اجتماع موسكو».

واعتبرت أن هذا الاجتماع يضاف إلى كل الجهود الدولية الأخرى لدعم عملية السلام الأفغانية وتعكس أيضا قلق الأسرة الدولية بشأن التقدم المحرز حتى الآن.