شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 21 عسكرياً سورياً بدرعا وغارات روسية على «داعش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن عددا من أفراد الجيش السوري وقعوا ضحايا هجوم نفذته مجموعة إرهابية على حافلة كانت تقلهم بريف درعا الغربي، فيما قال المرصد السوري إن 21 جنديا قتلوا في الهجوم، في حين كثفت الطائرات الحربية الروسية قصفها لمناطق انتشار إرهابيي تنظيم «داعش» في البادية السورية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «مجموعة من المسلحين هاجمت شاحنتين عسكريتين وحافلتين صغيرتين للقوات الحكومية لدى عبورها في محيط بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي». وتسبب الهجوم بمقتل 21 جندياعلى الأقل، بالإضافة الى إصابة خمسة آخرين بجروح، من عناصر الفرقة الرابعة والمخابرات. وكانت المجموعة التابعة للقوات الحكومية، وفق عبد الرحمن، في طريقها لاعتقال قيادي سابق في فصيل معارض، مطلوب من دمشق، أقدم العام الماضي على مهاجمة نقطة للشرطة في المنطقة وقتل عدداً من عناصرها.

وقال عبد الرحمن إن المسلحين الذين استهدفوا الآليات العسكرية بإطلاق النار عليها، يتبعون لهذا القيادي وقد استبقوا وصول القوة العسكرية إلى مقره لتوقيفه. وذكر المرصد أن اشتباكات اندلعت إثر ذلك بين الطرفين، وسط استقدام القوات الحكومية تعزيزات إلى المنطقة.

من جهة أخرى، أشار المرصد إلى جولة جديدة من القصف الجوي على البادية السورية، حيث تقوم طائرات حربية روسية بشن غارات مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى على سلسلة جبال البشري الواقعة عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة. وأوضح المرصد أن الغارات استهدفت كهوفاً ومغارات يرجح أنها أوكار لتنظيم «داعش» المنتشر في المنطقة. وبلغ عدد الغارات التي شنتها طائرات حربية روسية خلال يوم الاثنين نحو 80 ضربة جوية، استهدفت خلالها مناطق ينتشر ويتحصن فيها عناصر تنظيم «داعش».

وشمل القصف مناطق في كل من محيط آثريا والرهجان بريف حماة الشرقي، وبادية معدان بريف الرقة وسلسلة جبال البشري ومناطق أخرى ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة، إضافة إلى مواقع في الريف الشرقي لحمص ضمن بادية تدمر والسخنة. وتسببت الضربات بسقوط نحو 13 قتيلاً من تنظيم «داعش»، وتدمير آليات، إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة وتدمير أجزاء واسعة من الكهوف والمغارات في المناطق آنفة الذكر. (وكالات)