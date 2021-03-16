شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي ينتزع مدينة مهداي من «الشباب» الإرهابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد الجيش الصومالي السيطرة على مدينة مهداي بمحافظة شبيلي جنوب البلاد، من مسلحي حركة «الشباب» الإرهابية.

وقالت وسائل إعلامية صومالية، إن الجيش استعان في معركة استعادة المدينة بالمدفعية الثقيلة، وهاجم ميليشيات الشباب من أكثر من جهة، الأمر الذي أربك الحركة الإرهابية، وأدى لهزيمتها وفرار عناصرها من المدينة.

ونقلت وسائل الإعلام عن السكان قولهم، إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على المدينة، وتعمل حالياً على تفجير الألغام الأرضية التي زرعتها الحركة الإرهابية.

وسيطرت الميليشيات الإرهابية على المدينة في وقت سابق، بعد هجوم مفاجئ.

ويواجه الصومال اعتداءات الميليشيات الإرهابية على أراضيه، ما دفعه لشن عمليات عسكرية لتعقب عناصرها والقضاء عليها.

ويقوم الجيش الصومالي، منذ أكثر من 10 سنوات، بعمليات مشتركة مع قوات حفظ السلام الإفريقية، لمحاربة الحركة المتشددة والمرتبطة بتنظيم «القاعدة»، خاصة في المحافظات الجنوبية والوسطى من البلاد.(وكالات)