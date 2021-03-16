شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: أولوياتنا تعزيز منظومة حقوق الإنسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البرلمان العربي أن ترسيخ وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية تمثل أحد الأولويات الرئيسية التي يعمل عليها البرلمان، انطلاقاً من المبادئ العالمية المستقرة لحقوق الإنسان والتي تلتزم بها الدول العربية بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان وانضمامها أيضاً إلى الاتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية ذات الصلة. وقال رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان له الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان إن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام يأتي في وقت تواجه فيه الدول العربية حملة ممنهجة للتدخل في شؤونها الداخلية وفرض الوصاية الخارجية عليها تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان. وأثنى العسومي على تخصيص الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار «الحق في الصحة»، مشيداً بالجهود المقدرة التي تبذلها الدول العربية من أجل مواجهة جائحة كورونا، سواء على مستوى الدول فرادى أو في إطار الجامعة العربية. ودعا العسومي، الدول العربية إلى الاستفادة من الدروس القاسية التي أفرزتها جائحة كورونا لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل تطوير خطط مستقبلية مشتركة لتعزيز جاهزية ومناعة النظم الصحية في الدول العربية لمواجهة أي أزمات مستقبلية مشابهة.