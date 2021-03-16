شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن عن 8910 إصابات بـ«كورونا» و69 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» عن وزارة الصحة قولها، إنها سجلت 69 وفاة و8910 إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5497 وفاة و495380 إصابة.

وقالت الوكالة إن الإصابات الجديدة توزعت على 4842 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 1158 حالة في محافظة إربد، منها 32 حالة في الرمثا، 678 حالة في محافظة الزرقاء، 564 حالة في محافظة البلقاء، 345 حالة في محافظة الكرك، 290 حالة في محافظة العقبة، 236 حالة في محافظة المفرق، 209 حالات في محافظة مأدبا، 185 حالة في محافظة معان، منها 15 حالة في البترا، 165 حالة في محافظة جرش، 122 حالة في محافظة عجلون، و116 حالة في محافظة الطفيلة.

ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 83229 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 490 حالة، في حين غادرت 286 حالة. وأوضحت الوكالة أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 2981 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 2283، بنسبة إشغال بلغت 43 في المئة، بينما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 648، بنسبة إشغال بلغت 51 في المئة.

مشيرةً إلى أن إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس بلغ 365 جهازاً، بنسبة إشغال بلغت 31 في المئة. واختتمت الوكالة، نقلاً عن وزارة الصحة، بأنه تم تسجيل 5335 حالة شفاء الثلاثاء في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 406654 حالة، وأن نسبة الفحوص الإيجابيّة ليوم الثلاثاء وصلت إلى قرابة 20.12 في المئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم الاثنين، والتي بلغت 19.36 في المئة.