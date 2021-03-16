شكرا لقرائتكم خبر عن قرغيزستان تعيد العشرات من أبناء مسلحي التنظيمات الإرهابية من العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (بيشكيك - أ ف ب)

أعيد العشرات من أطفال الإرهابيين، الثلاثاء، إلى قرغيزستان من العراق، في أول عملية من نوعها ينفذها هذا البلد الذي غادر المئات منه للقتال مع تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون أطفالاً يحملون بالونات وألعاباً أثناء نزولهم من طائرة في مطار بيشكيك، عاصمة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن «79 طفلاً ولدوا لأبوين قرغيزيين، أعيدوا إلى البلاد بموافقة أمهاتهم اللواتي بقين في العراق»، مضيفةً أن أجهزة الدولة ستعمل على «إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً ليصار تسليمهم إلى أقاربهم».

وسُجن الكثير من النساء من بلدان في آسيا الوسطى في سوريا والعراق لارتباطهن بالتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما لقي أزواج معظمهن حتفهم في المعارك.

وقرغيزستان هي الدولة الرابعة في آسيا الوسطى التي تجري عملية إعادة من العراق أو سوريا، بعد كازاخستان، أوزبكستان وطاجيكستان.

فقد غادر آلاف الأشخاص من هذه المنطقة للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وتنظيمات إرهابية أخرى، في حين لم تعترف تركمانستان بتوجه أي من أبنائها للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية.

وبعد هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا، واجه الكثير من الدول معضلة إعادة المعتقلين وعائلاتهم.