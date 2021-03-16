شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 عمال في باكستان جراء انفجار بأحد المناجم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كويتا (باكستان) - رويترز

لقي سبعة من عمال المناجم حتفهم في انفجار بمنجم فحم في إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان ن وهو ثاني حادث مميت من نوعه في المنطقة خلال أسبوع.

وقال سهيل أنور هاشمي نائب مفوض الإقليم في تصريح صحفي إن تجمعاً لغاز الميثان في المنجم في حقل «تورغار» للغاز بمنطقة هارناي تسبب بوقوع انفجار بينما كان العمال داخله.

من جهته قال كبير مفتشي المناجم شوكت فياض: «انتشلت فرق الإنقاذ جثث جميع العمال السبعة الذين ماتوا حرقاً عندما اندلع حريق ضخم في المنجم بعد الانفجار».

وأوضح فياض أن السبعة كانوا يعملون على عمق نحو 1500 قدم عندما حدث الانفجار، مضيفاً أن المنجم أُغلق وبدأ التحقيق في الحادث.

ويوم 12 مارس/آذار، حوصر ثمانية عمال على عمق نحو ألف قدم تحت سطح الأرض في منجم بمنطقة ماروار بالقرب من الحدود مع أفغانستان، عندما انفجر تجمع لغاز الميثان، ولقي ستة عمال حتفهم، بينما تم إنقاذ اثنين.

وتوجد في إقليم بلوخستان، القليل السكان والفقير، احتياطيات ضخمة من الفحم والغاز الطبيعي والنحاس والذهب، ويجري استخراج الكثير منها بمساعدة الصين، وكثيراً ما يستهدف انفصاليون في الإقليم، العمال وقوات الأمن.