شكرا لقرائتكم خبر عن الانضباط ترفض شكوى الفجيرة ضد طاقم تحكيم مباراته مع الوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم الثلاثاء اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، عبد الله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

واطلعت اللجنة على الشكوى المقدمة من شركة الفجيرة لكرة القدم ضد حكم مباراة الفجيرة والوصل في مسابقة دوري الخليج العربي وكذلك ضد حكم الفيديو وحكم الفيديو المساعد ولجنة الحكام باتحاد الكرة، وقررت اللجنة باجماع الآراء قبول الشكوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف.

وقررت اللجنة تغريم نادي دبا مبلغاً قدره عشرة آلاف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات بعدم التزامه بإرسال الموقف اليومي للإصابات، وفرضت غرامة مالية على نادي الفجيرة قدرها 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على 6 إنذارات في المباراة الواحدة وذلك بمسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.