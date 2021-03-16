شكرا لقرائتكم خبر عن «أشغال الفجيرة» تباشر تنفيذ المرحلة الرابعة من «الطرق الداخلية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أكد سالم المكسح، مدير دائرة الاشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة، بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع شبكة الطرق الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الامارة. مشيراً الى ان المرحلة الرابعة تستكمل المرحلة الثالثة التي أنجزت بطول 47 كيلو متراً، وشملت 15 منطقة، ليرتفع طول الطرق المنجزة إلى 54 كيلومتراً. فيما زاد عدد المناطق إلى 17، بعد بدء تنفيذ شوارع داخلية، في منطقتي الروماني ورول دبا الفجيرة. وأكد المضي بخطط واضحة وجداول زمنية محددة، لإنجاز مشروع شبكة الطرق الداخلية في جميع المدن والمناطق، لتعزيز مشروع النهضة الشاملة والمسيرة التنموية بالفجيرة، بتوفير خدمات البنية التحتية للطرق الداخلية وصيانتها وتشغيلها بكفاءة عالية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين. وأوضح أن الدائرة أنجزت المرحلة الثالثة بكفاءة، حيث تضمنت إنشاء طرق جديدة في15 منطقة، منها سبع بالفجيرة شملت «الجروف، ويعلا، والريامة، والفرفار، وسكمكم، والفصيل و الجريف» وثمانية في دبا الفجيرة شملت «العقة، والرحيب، وعيب الحنة،وظاهر الصفوة، والمحترقة، والراشدية، وزكت، والردة».