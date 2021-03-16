شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سوسن حافظ تطالب بحظر "بابجى".. و"القومى للاتصالات": الجهاز غير مختص بالمحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، ملف الألعاب الإلكترونية الخطرة، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة سوسن حسنى حافظ بخصوص طلب حظر الألعاب الإلكترونية العنيفة مثل بابجي وما شابه، وذلك بحضور السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتكنولوجيا البنية التحتية.

وقالت النائبة، إن هذه الألعاب لها تأثير مباشر على حياة الأطفال وتؤثر بالسلب على الصحة العامة وعلى المستوى الفكرى للأطفال وأحد أسباب العنف عند الأطفال والتى ستؤدى إلى تدمير الأجيال الحالية والقادمة فكريا وعلمياً.

وأضافت سوسن حسني حافظ، أن هذه الألعاب تعتبر ضمن الحرب الإلكترونية الناعمة، للقضاء على الأطفال فكريا وعلميا وخلق جيل يفتقد إلى الثقافة والعلم والفكر.

من جانبه، قال السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتكنولوجيا البنية التحتية، إن الجهاز مختص بالشبكات وتوفير الإنترنت، وهناك لجنة أخرى بالدولة مسؤولة عن المحتوى، وإذا صدر من الجهات المختصة قرار يتعلق بغلق مواقع او لعبة، فإنه يصل للجهاز القومى والتى تخاطب بدورها المشغلين (الشركات) لحجب المواقع والتطبيقات كلما أمكن فنيا.

وأشار عزوز، إلي قيام الجهاز بدوره في توعية المواطنين حول كيفية الاستخدام الأمن للشبكة وحماية بياناتهم من الاختراق من خلال التطبيقات المختلفة والبرمجيات الضارة.

بدورها أوصت لجنة الاتصالات، بضرورة متابعة الألعاب الضارة والعنيفة من قبل الجهاز والتنسيق مع الجهات المتخصصة لعدم إتاحتها، حفاظا علي أطفالنا، فضلا عن مطالبه الأهالي بتوعيه أبنائهم بمخاطر هذه الألعاب.