شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف للنواب: نهتم بأفريقيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس وإيمانا بحق القارة علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد مختار جمعة مجهودات وزارة الأوقاف فى النشاط التوعوى فى أفريقيا، مؤكدا أن الاهتمام بالقارة السمراء، جاء بناء على توجهات القيادة السياسية والرئيس السيسي فى الاهتمام بأفريقيا وإيمان منا بحق هذه القاره علينا.

وأضاف جمعة خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية، أن إجمالى عدد الوافدين إلى أفريقيا هذا العام 24 موفدا إلى عدد من الدول الأفريقية، وبلغ عدد الأئمة رمضان قبل الماضى حوالى 42 إمام موزعين على عدد من الدول الأفريقيه لإيصال رسالة الأوقاف إلى العمق الأفريقى.

وأضاف جمعة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف السودانية على عقد عدد من الدورات بعد رمضان لتدريب الأئمة، ولأول سيتم تدريب الواعظات السودانيين كذلك فى أكاديمية الأوقاف في نهاية شهر رمضان وكذلك تنظيم مسابقات للقرآن.

ولفت جمعة إلى أن الوزارة تتحمل منح دراسية لعدد من الطلبة الأفارقة، تقدر تكلفتها بـ600 ألف جنيه سنويا، مشيرًا إلى تنفيذ الوزارة لخطة لترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الأردية لأول مرة فى التاريخ يسرف عليها علماء ومدققين مصريين وبنهاية العام سيكون القرآن مترجم إلى لغة الهوسا.