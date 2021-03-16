شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال للنواب: إطلاق مبادرة "طوف وشوف" لتشجيع المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الاقتصاد الألمانى من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم، سواء من خلال القدرة أو التنظيم، منه 89% مبنى على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال اتحادات ذاتية الإدارة، حيث يوجد لديهم 79 اتحادا، هذه الاتحادات تضم عشرات الغرف لتنظيم هذه الصناعات الصغيرة، سواء من خلال إصدار التراخيص وما شابه من مستندات وتنظيم العمل والمهن.

وأضاف هشام توفيق، خلال كلمته اليوم، باجتماع رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن قدرة أى بلد فى كيفية تنظيم المجتمع تتمثل فى القدرة على الإنتاج، والتوسع فى الورش، وربطها مع بعضها البعض، وانطلاقا من هذا الأمر هناك هناك عدد من المشروعات المهمة فى الوزارة، للمضى قدما نحو مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع: "أول هذه المشروعات إتاحة منصة إلكترونية لشركة مصر للسياحة، تعتمد على إتاحة الخدمة للمواطنين، منها على سبيل المال الزيارات الثقافية، حيث سيتقدم مجموعة من الشباب أو من يرى نفسه قادر على القيام بهذا العمل، سواء من خلال تنظيم الزيارات، أو القيام بأعمال الترجمة ، أو ما شابه من أعمال فى نطاق الزيارات الثقافية، خاصة وأننا لدينا 45 مقصدا سياحيا دينيا، وجارى العمل على هذه المنصة التي ستكون جاهزة للانطلاق تحت مسمى" طوف وشوف" خلال الشهور الأربعة المقبلة، وهذه المنصة ستكون خطوة جديدة فى إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخطوة لتشجيع الشباب على إيجاد فرص عمل مناسبة لهم".