شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على انتخابات "الصحفيين" تعتمد إجراء الاقتراع داخل مبنى النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس اللجنة بمقر النقابة، بحضور أعضاء اللجنة محمد يحيي يوسف وهشام يونس ومحمد المنايلى وصالح الصالحى ومجدى حلمى ومحمود الشيخ ومحمود كامل وثروت شلبى.

ناقشت اللجنة ما عرضه خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس اللجنة من تلقيه اتصالا من الأمانة العامة بمجلس الوزراء برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق أمام النقابة يوم الجمعة 19/3/2021، وذلك تنفيذا للقرار السابق من مجلس الوزراء ورفض وزارتي الصحة والداخلية.

واعتمدت اللجنة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة 19/3/2021 داخل مبنى النقابة، إعمالا لصحيح القانون بأن يكون الدور الأرضى مقرا لتسجيل الحضور وتوزيع 32 لجنة فرعية للاقتراع على 4 أدوار ولجنة بالاسكندرية، وأن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل على عمليتى الاقتراع والفرز بوجود أعضاء الجمعية العمومية ومندوبى المرشحين.

وأكدت اللجنة المشرفة، أن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررا لا يمكن تجنبه، رغم قراراتها باتخاذ كل الاجراءات الاحترازية، وذلك سواء على المرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية فى ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها أحالت اللجنة الأمر إلى مجلس النقابة لعقد اجتماع عاجل خلال 24 ساعة، لاتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.