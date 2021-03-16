شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأوقاف للنواب: خصم 20% على أراض الهيئة المستخدمة لصالح النفع العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، هيئة الأوقاف المصرية، بإرسال مخاطبة لإحالتها إلى هيئة الأبنية التعلمية، لاستبدال قطعة أرض مساحتها 8000 م2 بمركز ملوى بمحافظة المنيا، لاسخدامها فى عدد من المشروعات الخدمية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أسامة العبد وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن الموافقة على استبدال مساحة 8000 م2 أرض مهبط المطار – بجوار مرور ملوى، وذلك لإنشاء مدرسة تجريبية للغات، ومدرسة يابانية ومدرسة تعليم أساسي على هذه المساحة لخدمة أهالي مدينة ملوى .

وطالب النائب رياض عبدالستار، مقدم الطلب، من رئيس هيئة الأوقاف المهندس علاء عبدالعزيز، الذى شارك فى الاجتماع، ضرورة تشكيل لجنة محايدة لتسعير الأرض، وذلك للعمل على توفير المبالغ المطلوبة واعتمادها من وزارة التربية والتعليم أو وزارة التنمية المحلية.

من جانبه، قال المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف، إن الهيئة ليس لديها مانع فى عملية استبدال الأرض وفقا للقيمة السوقية العادلة، لافتا إلى أنه سيتم خصم 20% من قيمة الأرض، فى إطار حزمة الإجراءات الميسرة التى تقدمها للأراضي التى تستخدم للمنفعة العامة.

وأوضح أن اللجنة التي طالب بها النائب لتقييم الأرض، مستعدة للنزول فى أقرب وقت بعد توجيه مخاطبة رسمية لاستبدال الأرض من محافظ الإقليم الذى تتبعه الأرض، أو من خلال هيئة الأبنية التعلمية، قائلا: "لا نتأخر فى أي عملية استبدال للمنفعة العامة حرصا على تحقيق مصالح المواطنين".

ومن جانبه، قال المهندس سيد محروس، مستشار وزير الأقاف، إن عملية الاستبدال تتم إما من خلال استبدال قعطة أرض بنفس القطعة المراد استبدالها، أو من خلال دفع نقود مقابل سعر الأرض وفقا للسعر الذي تقره لجنة التسعير.