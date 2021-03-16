رئيس هيئة الأوقاف للنواب: خصم 20% على أراض الهيئة المستخدمة لصالح النفع العام

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأوقاف للنواب: خصم 20% على أراض الهيئة المستخدمة لصالح النفع العام والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أسامة العبد وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن الموافقة على استبدال مساحة 8000 م2 أرض مهبط المطار – بجوار مرور ملوى، وذلك لإنشاء مدرسة تجريبية للغات، ومدرسة يابانية ومدرسة تعليم أساسي على هذه المساحة لخدمة أهالي مدينة ملوى .
وطالب النائب رياض عبدالستار، مقدم الطلب، من رئيس هيئة الأوقاف المهندس علاء عبدالعزيز، الذى شارك فى الاجتماع، ضرورة تشكيل لجنة محايدة لتسعير الأرض، وذلك للعمل على توفير المبالغ المطلوبة واعتمادها من وزارة التربية والتعليم أو وزارة التنمية المحلية.
من جانبه، قال المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف، إن الهيئة ليس لديها مانع فى عملية استبدال الأرض وفقا للقيمة السوقية العادلة، لافتا إلى أنه سيتم خصم 20% من قيمة الأرض، فى إطار حزمة الإجراءات الميسرة التى تقدمها للأراضي التى تستخدم للمنفعة العامة.
وأوضح أن اللجنة التي طالب بها النائب لتقييم الأرض، مستعدة للنزول فى أقرب وقت بعد توجيه مخاطبة رسمية لاستبدال الأرض من محافظ الإقليم الذى تتبعه الأرض، أو من خلال هيئة الأبنية التعلمية، قائلا: "لا نتأخر فى أي عملية استبدال للمنفعة العامة حرصا على تحقيق مصالح المواطنين".
ومن جانبه، قال المهندس سيد محروس، مستشار وزير الأقاف، إن عملية الاستبدال تتم إما من خلال استبدال قعطة أرض بنفس القطعة المراد استبدالها، أو من خلال دفع نقود مقابل سعر الأرض وفقا للسعر الذي تقره لجنة التسعير.