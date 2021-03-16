الوكالة الأوروبية للأدوية تؤكد اقتناعها التام بفوائد لقاح استرازينيكا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 06:07 مساءً - منذ 37 دقيقة

أكّدت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية على أنّ الهيئة “مقتنعة تماما” بفوائد لقاح أسترازينيكا المضادّ لفيروس كورونا، بعدما أوقفت عدة دول أوروبية استخدامه بسبب مخاوف من تسببه بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى محتملة.

وأفادت مديرة الوكالة ايمر كوك انه “في الوقت الحالي، ليس هناك ما يشير إلى أن التطعيم تسبب في هذه المشاكل. حيث لم يتم ذكرها في التجارب السريرية ولم يتم إدراجها ضمن الآثار الجانبية المعروفة أو المحتملة”، مضيفة أن الوكالة الأوروبية للأدوية تتعامل مع الأمر “بغاية الجدية”.