مربيات التعليم الأولي يحتجن أمام وزارة التعليم: نطالب بالإنصاف.. والسلطات تفرق وقفتهن – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - طالبت مربيات التعليم الأولي اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بإنصافهن وإدماجهن في سلك الوظيفة العمومية، مع إلغاء عقود الإذعان.

وطالبت زينب بن دادا الكاتبة الإقليمية للمربيات بإقليم قلعة السراغنة بإنصاف المربين الذين يبلغ عددهم أكثر من 500 مربي ومربية وتحقيق مطالبهم .

مينة بلشهب الكاتبة الوطنية لنساء التعليم بالجامعة الوطنية للتعليم الفرع الديمقراطي، أوضحت لـ“اليوم24″، أن الوقفة الاحتجاجية عرفت تدخلا أمنيًا، ومنع المربيات منالاحتجاج أمام باب وزارة التعليم، حيث كن يطالبن بأداء مستحقات المربين العالقة لأزيد من سنة .