شركة “دولي دول” تحصل على شهادة “ISO 9001” الخاصة بالسلامة والصحة المهنية

جدة - عبدالحي حسين - حصلت شركة “دولي دول”، المتخصصة في صناعة الأفرشة والأثاث على شهادة دولية جديدة، ويتعلق الأمر بـ”ISO 45001” نسخة 2018 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، بعد تمكنها من الحد من خطر إلحاق الضرر بالصحة، ووقوع الحوادث المهنية أثناء مزاولة العمل.

وأكد بلاغ صادر عن الشركة بهذا الخصوص، أن حصول “دولي دول” على شهادة “45001 ISO”، يأتي بعد إجراء مراجعة كاملة لأنشطتها من لدن مكتب “فيرتاس”، الرائد العالمي في مجال الفحص والاختبار وإصدار الشهادات، لتنضاف بذلك إلى شهادة “ISO 9001” التي حصلت عليها الشركة سابقا.

وقال البلاغ إن “معيار أيزو 45001 يغطي جميع أنشطة شركة “دولي دول” في مصنعها الكائن على مستوى منطقة دار بوعزة نواحي مدينة الدار البيضاء، الذي يُعد أكبر وحدة صناعية في إفريقيا، تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 15 ألف طن من البونج، ومليون فراش”.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن “حصول الشركة على هذه العلامة المرجعية العالمية، بعتبر ضمانا لكل ما يخص الامتثال في الأداء لنظام إدارة دولي دول، في كل ما له علاقة بالسلامة والصحة المهنية، وذلك وفقا لمعيار جديد يتضمن مبادئ الإدارة العالمية والممارسات الرائدة”.

وأوضح جليل الصقلي، المدير العام لشركة “دولي دول”، بهذا الصدد، أن حصول الشركة على شهادة أيزو (ISO 45001)، يمثل تأكيدا على مدى أهمية الحماية من المخاطر وتعزيز مجال عمل يتميز بأمان وصحة أكثر، وهو الاعتراف الذي يضمن التزاما إضافيا للشركة، التي تعمل دائما على إرضاء زبائنها وموظفيها وشركائها على حد سواء.

وتؤكد شركة “دولي دول” من خلال حصولها على شهادة ISO 45001، على مكانتها كفاعل في الابتكار في السوق المغربية، حيث ذكرت أن الشركة حققت سنة 2014 رقما عالميا خلال احتفالها بـ40 سنة على تواجدها في السوق، من خلال إنجاز أكبر فراش يمتد طوله 20 مترا، بعرض 16 مترا، و1,4 من الارتفاع، في حين بلغ وزنه 11 طنا.

بعدها بسنة، أي 2015، أطلقت الشركة أول بونج مُعالج بالخزامى، ثم خلال سنة 2016، صممت “دولي دول” أول فراش “بيو إنرجي BIOENERGY “، كما أصبحت خلال السنة نفسها أول علامة تجارية تُقدم سداري روسورKinédorsal بضمانة مدى الحياة.

وخلال سنة 2017، أصدرت “دولي دول” بشراكة مع الجمعية المغربية للأطباء المتخصصين في أمراض الظهر والمفاصل ” SOMAREF” أول فراش طبي PROMEDICAL، وفي سنة 2018، أطلقت الشركة برنامج التغطية الصحية لفائدة موزعيها وعملائها الحرفيين.

كما حصلت شركة “دولي دول” سنة 2019 على الترخيص الحصري لتصنيع وتسويق علامة SEALY الأمريكية الرائدة عالميا في الأفرشة، بالإضافة إلى علامة TEMPUR المرموقة.

وخلال السنة الماضية 2020، قامت “دولي دول” بتطوير تقنية حصرية “Sterimat”، هي عبارة عن نفق يضمن تعقيم كامل ومثالي للأفرشة، والذي يستجيب لمختلف احتياجات المستهلكين الذي يبحثون عن منتوجات صحية ومعقمة بشكل تام.

ويتم تسويق كُل منتجات شركة دولي دول في جميع أنحاء المغرب، بفضل أسطول يضم أكثر من 150 شاحنة، و10 وكالات إقليمية وشبكة تضم 50 متجرا متخصصا، وأكثر من 1300 بائع معتمد.