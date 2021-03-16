فرنسا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا يصعب اكتشافها باختبار “PCR”

جدة - عبدالحي حسين - يبدو أن جائحة فيروس كورونا المستجد لازالت تحمل المزيد من المفاجآت للعالم والبشرية جمعاء، حيث أعلنت المديرية العامة للصحة في فرنسا، اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس التاجي في منطقة بروتاني، شمال غربي البلاد.

وقالت المديرية في بيان، صدر في وقت متأخر من مساء الإثنين، إنه تم العثور على السلالة الجديدة “نهاية فبراير الماضي، في مستشفى لانيون”، بحسب موقع إذاعة “فرانس بلو” المحلي.

وأضافت أن مشكلة السلالة الجديدة تكمن “في صعوبة ملاحظتها خلال الفحوصات المعتادة للكشف عن الفيروس”، وهو ما يمثل تطورا سلبيا في جهود مكافحة الفيروس.

وأشارت إلى أنه تم العثور على سلالة “بروتون” الجديدة لدى 8 حالات، رغم أن اختباراتهم الخاصة بالكشف عن الفيروس “PCR جاءت سلبية”، وفق المصدر ذاته.

وطالبت السلطات الفرنسية، منظمة الصحة العالمية بوضع “هذا المتحور الجديد” قيد البحث والدراسة، كما حدث مع السلالة الثانية التي ظهرت في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، في دجنبر الماضي.

وأكدت أن السلطات الصحية الفرنسية بدأت في إجراء “تحقيقات معمقة بخصوص هذه السلالة الجديدة”.