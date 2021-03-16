تعرف على الطقس المتوقع غدا الأربعاء في الإمارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شمالاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.



وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:22 والمد الثاني عند الساعة 03:42 والجزر الأول عند الساعة 09:21 والجزر الثاني عند الساعة 21:18.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:32 والمد الثاني عند الساعة 23:45

والجزر الاول عند الساعة 17:53 والجزر الثاني عند الساعة 06:28.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 36 19 80 20

دبــي 33 19 75 20

الشارقة 33 16 80 25

عجمان 33 18 75 30

أم القيوين 32 15 75 20

رأس الخيمة 33 14 70 15

الفجيرة 27 21 80 30

العين 36 19 65 10

ليوا 37 17 85 15

الرويس 33 16 80 15

السلع 32 16 75 20

دلما 26 20 85 25

طنب الكبرى 30 19 80 35

طنب الصغرى 30 19 80 35

أبو موسى 30 19 80 35