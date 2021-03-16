إدانة دولية لإرهاب مليشيا الحوثي في جلسة عاصفة بمجلس الأمن

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

حذر المشاركون، في جلسة بمجلس الأمن الدولي، بشأن اليمن، مليشيا الحوثي الإرهابية من استمرار هجومها على مأرب واستهداف السعودية.



ودعا المشاركون في الجلسة، مليشيا الحوثي إلى العودة إلى العملية السياسية دون شروط، والسماح للخبراء المختصين بالوصول إلى خزان صافر.

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، أن هجوم مليشيات الحوثي على محافظة مأرب يعرض ملايين المدنيين للخطر.

وقال جريفيث، خلال إحاطة إعلامية أمام مجلس الأمن الدولي، إننا "قلقون إزاء محاولات مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية والمرافق النفطية في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وتابع المبعوث الأممي: "ندعو الأطراف في اليمن للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة".

ودعا جريفيث إلى "إجراء تحقيق مستقل بشأن حريق مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء".

ولفت إلى أنه "لا يجب وضع شروط مسبقة لانطلاق العملية السياسية في اليمن".

وفي سياق متصل، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، إن "على مليشيات الحوثي وقف هجومها على محافظة مأرب بشكل فوري".

بدورها، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس، إن "مليشيات الحوثي صعدت هجماتها ضد السعودية ومحافظة مأرب اليمنية وعرضت حياة المدنيين للخطر".

وأضافت بيرس أن "على مليشيات الحوثي الاستجابة لمطالب مجلس الأمن المتعلقة بالسماح للخبراء المختصين بالوصول إلى خزان صافر وفحصه".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي تسهيل نقل المئات من المهاجرين الى بلدانهم عقب جرائم مليشيات الحوثي بحقهم وذلك عبر مطار عدن الدولي.