شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيت: اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -تقارير بشان احتلال قصر الرشيد ونأمل ألا يكون هناك ضحايا

-أدعو غريفيت جميع الأطراف إلى فرض طريقة ايجابية لحماية المدنيين

-وفاة العشرات وإصابة أكثر من 170من مهاجرا الإثيوبياً إثر حريق في معتقل بصنعاء

قدم المبعوث الأممي مارتن جريفيث يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن حول التطورات في اليمن . ودعا جريفيت في كلمة له أمام الأمم المتحدة نقلتها "الاخبارية " جميع الأطراف في اليمن إلى فرض طريقة ايجابية لحماية المدنيين قائلا أن الوضع في عدن والمحافظات المحيطة بها أصبح صعبا جدا .

وأضاف المبعوث الأممي :رأينا تقارير بشان احتلال قصر الرشيد ونأمل ألا يكون هناك ضحايا ،موضحا أن الوضع ليس خطرا فقط على المدنيين وإنما على المهاجرين أيضا وما حدث من وفاة للعشرات وإصابة لأكثر من 170من المهاجرين الإثيوبيين إثر حريق في معتقل بصنعاء يؤكد ذلك.

وقال جريفيت :اليمن هو أكبر ازمة إنسانية في العالم ، لذلك من المنطقي ان تنهي جميع الأطراف القتال هناك ، مضيفا علينا ان نفعل كل ما في وسعنا لإعادة الحياة إلي اليمن وبدون الحل السياسي لن تكون هناك هزيمة مستدامة للمشكلات الانسانية في اليمن

وادعو أصدقائنا في الحكومة السماح بدخول السفن عبر الحديدة دون تأخير.