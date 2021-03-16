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عاجل | مجلس الأمن يدين محاولات استهداف الحوثيين للمملكة

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الدمام - شريف احمد - - المجلس يحمل الحوثي مسؤولية نزوح مليون يمني جراء التصعيد

- أعضاء مجلس الأمن يحذرون من الخطر الداهم لناقلة النفط "صافر "

- طالبوا تطبيق فوري للقرارات الصادرة بشأن اليمن ووقف الهجوم على مأرب

أدان مجلس الأمن محاولات الحوثيين استهداف المملكة ، والتصعيد في مأرب.

وحملت مسودة بيان مجلس الأمن ، الحوثيين مسؤولية نزوح مليون يمني جراء التصعيد .

فيما حذر أعضاء مجلس الأمن ، من الخطر الداهم لناقلة النفط "صافر " التى تحتجزها الميليشيا الحوثية باليمن .

وطالبوا في مسودة بيان مجلس الأمن ، بتطبيق فوري لقرارات المجلس الصادرة بشأن اليمن ، كما طالبوا الحوثيين بوقف الهجوم على مأرب .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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